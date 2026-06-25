Tania Rincón defiende la fiesta del Tri: el fútbol une sin ignorar los retos del país

Tras la victoria histórica de la Selección mexicana (3‑0) sobre la República Checa, que le otorgó la clasificación perfecta al Mundial 2026, la presentadora de televisión Tania Rincón defendió en el programa Hoy la celebración popular, asegurando que el fútbol es un “vehículo social que nos ayuda a construir una ayuda colectiva para todos”.
Rincón puntualizó que “no por festejar se hacen a un lado otros problemas sociales”, y subrayó que la alegría de los aficionados no excluye la necesidad de atender las causas sociales que aquejan al país.
El conductor Raúl Araiza, también presente en la entrevista, coincidió en que el Mundial 2026 debe disfrutarse al máximo, sobre todo porque México será una de las sedes anfitrionas. En la misma línea, la conductora Galilea Montijo expresó su apoyo a las celebraciones, mientras que Andrea Legarreta describió el ambiente en los estadios como “un momento lleno de gozo”.
Las celebraciones se extendieron por la capital, con concentraciones en el Ángel de la Independencia, la plancha del Zócalo y el Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados manifestaron su entusiasmo por la hazaña histórica de la Selección.
Con estas declaraciones, Rincón busca equilibrar la euforia deportiva con la responsabilidad social, recordando que la unidad que genera el fútbol puede canalizarse también hacia la solución de los retos que enfrenta la nación.