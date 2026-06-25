Tania Rincón defiende la fiesta del Tri: el fútbol une sin ignorar los retos del país

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La conductora Tania Rincón afirmó que celebrar la clasificación perfecta de la Selección mexicana no implica ignorar los problemas sociales del país, y resaltó el fútbol como vehículo de unión colectiva. Sus comentarios surgieron después de la euforia popular generada por el triunfo 0‑3 contra la República Checa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 11:46 AM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 12:37 PM.