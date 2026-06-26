Adal Ramones regresa al monólogo y divide opiniones con su show en Latinus

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El icónico conductor vuelve a la escena con una colaboración en Latinus, pero su estilo de humor es tachado de anticuado y sin gracia por usuarios de X y TikTok, mientras revive polémicas de su paso por La Granja VIP.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 12:33 PM.