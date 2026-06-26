Adal Ramones regresa al monólogo y divide opiniones con su show en Latinus

Después de casi dos décadas sin presentar un monólogo, Adal Ramones volvió a la pantalla el 26 de junio de 2026 en una colaboración especial con la plataforma Latinus. El programa, titulado El Otro Mundial, abrió con la frase que marcó la memoria colectiva de los televidentes: “¿Quieren monólogo?”. A partir de ahí, el conductor intentó criticar los elevados costos del Mundial 2026 y lanzó una referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificando el certamen de evento para gente “fifí”.
Sin embargo, la transmisión fue interrumpida constantemente por el tiktoker Paco de Miguel, quien apareció disfrazado como una supuesta exesposa de Ramones. La interacción entre ambos estilos de comedia resultó en una dinámica caótica que, lejos de revitalizar al veterano, expuso la brecha generacional entre su humor y las expectativas del público digital.
En X (antes Twitter), la reacción fue mayoritariamente negativa. Comentarios de antiguos seguidores de Otro Rollo expresaron decepción: “Adal era el máximo entretenedor en México hace 25 años. Repito: 25 años”. Otros usuarios lo describieron como “chavorruco atrapado en su papel”. Incluso el propio Paco de Miguel recibió críticas, con usuarios preguntándose por qué contratar a un influencer “sin gracia y pasado de moda”.
Este rechazo no es aislado. En 2025, Ramones fue blanco de críticas por su desempeño como conductor del reality La Granja VIP, donde errores técnicos y la revelación anticipada de eliminados generaron descontento entre la audiencia. Tras el cierre del programa, el conductor declaró que la “funa o la cancelación no le quitaba el sueño”, subrayando su distancia de los comentarios en redes sociales.
Adal Ramones, reconocido por crear y conducir Otro Rollo durante los años 90 y principios del 2000, sigue siendo una figura emblemática del entretenimiento mexicano. No obstante, su intento de regresar al formato de monólogo muestra que la comedia televisiva ha evolucionado y que la aceptación del público ahora depende de adaptarse a los nuevos lenguajes y plataformas digitales.