Alfonso Herrera impulsa campaña de ACNUR para ayudar a víctimas en Venezuela

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El actor mexicano Alfonso Herrera, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. A través de un video en Instagram, el artista pidió donaciones para reforzar refugios temporales, suministros básicos y asistencia de emergencia, sumándose a otras celebridades que también están movilizando ayuda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 04:55 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 03:20 PM.