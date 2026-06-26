Alfonso Herrera impulsa campaña de ACNUR para ayudar a víctimas en Venezuela

Alfonso Herrera, reconocido por su papel en "La Casa de los Espíritus" y embajador de Buena Voluntad de ACNUR desde 2020, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una campaña de donación destinada a los miles de venezolanos que perdieron sus hogares tras los sismos del 24 de junio. En el video publicado, el actor describió la magnitud de la destrucción y explicó que las contribuciones a la agencia de la ONU permitirán ampliar la entrega de refugios temporales, alimentos, agua y atención médica de urgencia.
“Los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela han dejado a su paso una destrucción inimaginable”, afirmó Herrera al inicio del mensaje, y concluyó con un llamado directo: “Por favor, dona ahora”. La publicación también recordó que ACNUR, en coordinación con organizaciones aliadas, ya está operando en las zonas afectadas y que los recursos adicionales son cruciales para atender a las familias más vulnerables.
La iniciativa de Herrera se suma a una ola de solidaridad de celebridades tanto venezolanas como internacionales. En Venezuela, Lele Pons, Danny Ocean y Carlos Baute han convertido sus redes sociales en centros de información verificada, compartiendo solicitudes de ayuda, contactos de emergencia y reportes de búsqueda de familiares. Otros artistas como Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Gaby Spanic, Marjorie de Sousa, La Divaza, Gaby Espino y Daniel Elbittar difundieron mensajes de apoyo y oraciones.
A nivel internacional, figuras como Ricky Martin, Rubén Blades, Alejandro Sanz y Thalía también expresaron su respaldo mediante publicaciones que invitan a la donación y a la difusión de información fiable.
Además de la campaña de ACNUR, organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, Save the Children y Médicos Sin Fronteras mantienen abiertos sus canales de donación para financiar rescate, atención médica, alimentación y refugio temporal. Los interesados pueden contribuir directamente a través de los sitios oficiales de estas entidades.
El historial de Herrera como embajador de ACNUR incluye visitas a Centroamérica, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Uganda y otras regiones donde el desplazamiento forzado es una realidad. En esas misiones ha documentado la situación de refugiados, participado en foros internacionales como la COP y promovido campañas de sensibilización sobre la relación entre conflicto, cambio climático y migración.
Con su participación activa, Alfonso Herrera se posiciona como uno de los embajadores más comprometidos de ACNUR en América Latina, reforzando la visibilidad de la labor humanitaria y motivando a la ciudadanía a contribuir en momentos críticos como los que vive Venezuela.