Carlos Bonavides genera polémica por comportamiento irreverente en show de comedia en vivo

El actor y comediante Carlos Bonavides volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus proyectos televisivos ni por sus opiniones políticas, sino por su polémica participación en el programa de comedia Pur de Patos, transmitido en el escenario del MarkeTeatro los miércoles.
Tras la difusión del episodio en YouTube, usuarios de distintas plataformas denunciaron una actitud considerada grosera y disruptiva. Bonavides interrumpió constantemente el desarrollo del programa, lanzó insultos a los conductores y a su colega Pepe Magaña, y realizó varias bromas de carácter sexual y escatológico que resultaron incómodas para el público.
Entre los comentarios más controvertidos se encuentran: “Deja hacer mi pasarela y luego presentas a este pen…”, dirigidos a Pepe Magaña; y una serie de chistes sobre su edad y relaciones con mujeres jóvenes, así como una descripción vulgar de una visita al baño: “En el baño no hay agua. Fui porque comí tacos y dejé un recuerdo inolvidable”.
El momento que generó mayor revuelo fue cuando el actor, en pleno escenario, se quitó los pantalones, provocando una reacción de asombro y rechazo entre los espectadores. Además, insultó a su colega diciendo: “Del Pepe que conocí a éste, sí está muy jodido”.
Antes de abandonar el escenario, Bonavides confesó: “Mi dinero me lo gasté en mujeres, vino y droga”, comentario que sumó más críticas a su conducta.
Internautas calificaron la participación de Bonavides como una de las más incómodas de la historia del programa. Comentarios como el de @luimaralbertoochoaalmanza2454 – “Maldita sea, que pesado es el Bonavides, urgido de atención” – reflejan la percepción generalizada de molestia y falta de respeto.
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del humor en la televisión mexicana y la responsabilidad de los artistas al presentarse en espacios públicos.