Carlos Bonavides genera polémica por comportamiento irreverente en show de comedia en vivo

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El actor de 85 años fue duramente criticado en redes sociales tras interrumpir, insultar y realizar bromas de contenido sexual y escatológico en el programa de comedia conducido por el Cojo Feliz y el Tío Rober.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 03:58 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 04:04 PM.