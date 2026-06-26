Sismos en Venezuela: Daniel Elbittar conmueve al hablar de su madre y hermanas

Un devastador doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5, separados apenas 39 segundos, dejó cientos de muertos y graves daños estructurales en varias regiones del país. En medio de la tragedia, el actor de Televisa Daniel Elbittar rompió en llanto al hablar de la catástrofe, pues su madre y sus hermanas residen en Venezuela.
Durante una entrevista concedida a medios locales, Elbittar relató la angustia que vivió su familia al sentir los temblores y describió la comparación que su madre hizo con otro sismo ocurrido años atrás, señalando que "nunca había experimentado una situación similar". El actor también criticó la falta de preparación del país, indicando que la infraestructura no estaba preparada para soportar fenómenos de tal magnitud.
Con la voz entrecortada, Elbittar hizo un llamado a los artistas y a la comunidad internacional para difundir los centros de acopio y brindar apoyo a los damnificados. "Me gustaría viajar para colaborar directamente, pero no estoy en condiciones de hacerlo", afirmó.
Al ser interrogado sobre el mensaje que desea enviar a los afectados, Elbittar respondió: "¿Qué se le puede decir a alguien que perdió un ser querido?". Sus palabras resonaron como un llamado a la solidaridad y al acompañamiento emocional de quienes sufren la pérdida.
Las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños y coordinando labores de rescate y asistencia humanitaria. Mientras tanto, la comunidad artística y el público en general siguen de cerca la evolución de la emergencia, impulsados por la emotiva declaración de Elbittar.