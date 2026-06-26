Sismos en Venezuela: Daniel Elbittar conmueve al hablar de su madre y hermanas

...

El actor de Televisa, Daniel Elbittar, expresó su profunda angustia tras los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, revelando que su madre y hermanas se encuentran en el país y haciendo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a los damnificados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 02:35 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 03:16 PM.