Daniela Basso denuncia ataque con vaso en festejo del triunfo de México en el estadio

Durante la noche en que México se consagró como ganador del Grupo A, la celebración se vio empañada por una denuncia de violencia en el Estadio. Daniela Basso, actriz y conductora, y esposa del delantero Raúl Jiménez, utilizó sus redes sociales para denunciar que un aficionado, portando la camiseta de la Selección, lanzó un vaso de cerveza que alcanzó a un familiar de uno de los futbolistas convocados, causándole una herida en la cabeza.
En un video publicado en Instagram (@danielabassom) y compartido en otras plataformas, Basso mostró el momento del lanzamiento y la reacción del lesionado. La mujer explicó que el incidente ocurrió mientras los aficionados celebraban el triunfo, y que el objeto fue arrojado hacia la zona de los asientos donde se encontraban varios familiares y menores de edad.
“Falta de respeto”, escribió Basso, añadiendo que decidió difundir el material para facilitar la identificación del presunto agresor y evitar que vuelva a ingresar a cualquier recinto deportivo. La publicación rápidamente se viralizó, generando una ola de condenas y la exigencia de que las autoridades del estadio y la Federación Mexicana de Fútbol tomen medidas inmediatas.
Hasta el momento, el agresor no ha sido localizado, aunque su rostro circula en redes sociales y se espera que la comunidad ayude a su captura. Basso también aprovechó la ocasión para expresar su pesar por la transformación de un momento de alegría en una experiencia desagradable para varias familias presentes.La actriz, madre de dos niños, es conocida por su trayectoria en televisión, teatro musical y medios digitales. Recientemente, sufrió la pérdida de su suegro, Raúl Jiménez Vega, a causa del cáncer, lo que ha añadido un componente emotivo a su denuncia.
Las autoridades del estadio y la Federación han anunciado que investigarán el hecho y reforzarán los protocolos de seguridad para evitar incidentes similares en futuros eventos.