Daniela Basso denuncia ataque con vaso en festejo del triunfo de México en el estadio

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Daniela Basso, esposa del delantero Raúl Jiménez, informó que un aficionado arrojó un vaso de cerveza que impactó a un familiar de la Selección, provocando una lesión. La actriz pidió la identificación y sanción del agresor para evitar que vuelva a ingresar a un estadio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 09:49 AM.