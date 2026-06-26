Giovanni Medina arremete contra Miss Universo 2026 tras negar relación sentimental

El empresario Giovanni Medina reaccionó con molestia ante las declaraciones de la Miss Universo 2026, Fátima Bosch, quien negó conocerlo y desmintió los rumores de una relación sentimental entre ambos.
Durante una rueda de prensa en el aeropuerto, Medina calificó la postura de la modelo de "ingratitud" y recordó el apoyo que le habría brindado en asuntos legales y en la defensa de su padre, alegando que su cercanía con la familia Bosch iba más allá de un simple conocimiento de sus progenitores.
Bosch, por su parte, sostuvo que sólo sabía quién era Medina porque él había mantenido contacto con sus padres, y negó rotundamente cualquier vínculo amoroso. "Conozco a su familia, pero no tengo una relación personal con él", afirmó la reina de belleza.
Medina, al ser cuestionado, replicó: "Estoy muy contento con mi relación y no por eso se nos va a olvidar que te ayudamos. No vas a venir aquí frente a todos ustedes a hacer caritas, esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba".
La polémica surgió después de que varios medios difundieran rumores sobre una supuesta relación entre el empresario y la modelo, los cuales fueron desmentidos por Bosch. Medina, sin embargo, insistió en que su apoyo fue decisivo tanto para la carrera de la joven como para la situación legal de su padre.