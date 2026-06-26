Giovanni Medina arremete contra Miss Universo 2026 tras negar relación sentimental

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El empresario Giovanni Medina criticó a la Miss Universo 2026, Fátima Bosch, después de que ella descartara cualquier vínculo sentimental con él, acusándola de ingratitud y recordando el apoyo que, según él, le brindó en el pasado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 12:17 PM.