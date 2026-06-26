Irina Baeva revela su deseo de ser madre en medio de rumores de romance con Giovanni

Irina Baeva reveló que su mayor anhelo es convertirse en madre, mientras los medios siguen especulando sobre un posible romance y boda con el empresario Giovanni. La actriz, de origen ruso, habló de su deseo de formar una familia en una breve entrevista concedida después de ser vista junto a Giovanni en el aeropuerto, sin ofrecer más detalles sobre su relación.
Los rumores sobre la pareja comenzaron en noviembre de 2024, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que personas cercanas al ex de Ninel Conde aseguraban que Giovanni estaba “muy enamorado” de la actriz. En febrero de 2025, ambos fueron captados en Dubái; aunque algunos medios insinuaron una boda secreta, el programa El minuto de cambio de destino aclaró que se trataba de unas vacaciones.
Desde entonces, la pareja ha sido avistada en varias ocasiones, pero ambos han mantenido el hermetismo respecto a su vida privada. En 2025, Giovanni declaró que, de concretarse una boda, la anunciaría públicamente: “No sabía que ya estaba casado. Cuando tome una decisión así, la compartiré con mucho gusto”.
En el último encuentro con la prensa, Irina Baeva reiteró su preferencia por la privacidad, pero sorprendió al admitir que ser madre es uno de sus mayores deseos: “Yo soy una persona muy familiar, me encantaría si Dios me da la bendición, bienvenido sea. Voy a ser muy feliz”. No especificó si ese sueño incluye a Giovanni.
La actriz también fue vista recientemente acompañada del hijo de Giovanni, lo que avivó las especulaciones, aunque no confirmó una relación formal. Mientras tanto, su exnovio, Alexis Ayala, también ha sido mencionado en los medios, pero sin relación directa con el tema de la maternidad.
Los seguidores y críticos continúan atentos a cualquier anuncio oficial, mientras Irina Baeva parece enfocarse en sus proyectos profesionales y en la posibilidad de una futura maternidad.