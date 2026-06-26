Irina Baeva revela su deseo de ser madre en medio de rumores de romance con Giovanni

...

La actriz Irina Baeva confirmó que desea ser madre, aunque mantuvo la discreción sobre su vida sentimental. Los rumores sobre una posible relación y boda con el empresario Giovanni se reavivan tras ser captados juntos en el aeropuerto de Dubái.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 09:52 AM.