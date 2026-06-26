Juanpa Zurita se vuelve viral tras recibir espuma en festejo del Mundial 2026

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En los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia en el Mundial 2026, el influencer Juanpa Zurita fue víctima de una broma que lo dejó con la boca llena de espuma. El suceso, captado en video y difundido en Instagram, generó miles de reacciones y se volvió viral en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 12:40 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 12:51 PM.