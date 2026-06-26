Juanpa Zurita se vuelve viral tras recibir espuma en festejo del Mundial 2026

Los aficionados que se congregaron alrededor del Ángel de la Independencia para conmemorar la victoria de México sobre Chequia en el Mundial 2026 fueron testigos de un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. Juanpa Zurita, reconocido creador de contenido, se unió a la celebración y, al intentar recibir un tradicional "shot" de la bebida ofrecida por un seguidor, fue sorprendido por otro aficionado que le disparó espuma de fiesta directamente a la boca.
El influencer compartió el video en su cuenta de Instagram, donde se le ve rodeado de miles de seguidores mientras levanta la cabeza para beber. En el instante en que abre la boca, la espuma lo cubre por completo, provocando la risa del público presente. Tras escupir la espuma, Zurita reaccionó entre carcajadas y continuó disfrutando del ambiente sin mostrar molestia alguna.
En la descripción del post, el creador escribió: "Aplausos a este travieso, la jugó excelente. Te amo México, nunca cambies" y añadió la frase "Me vi muy chavo". La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios, tanto de seguidores como de otros creadores de contenido, que tomaron la escena con humor y la compartieron en distintas plataformas.
El incidente se suma a la serie de momentos virales que surgieron durante los festejos, reflejando el entusiasmo y la creatividad del público mexicano al celebrar un logro deportivo de gran relevancia nacional.