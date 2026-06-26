Muse estrena nuevo álbum “The Wow! Signal” y anuncia gira internacional

Muse, la icónica banda de rock alternativo fundada en 1994, lanzó este 26 de junio su décimo álbum de estudio, The Wow! Signal, bajo el sello Warner/Helium. El disco, que sigue a Will of the People (2022), toma su nombre de la enigmática “Señal Wow!”, una ráfaga de 72 segundos de ondas de radio detectada en 1977 y anotada con la exclamación “Wow!” por el astrónomo Jerry Ehman.
El vocalista y guitarrista Matt Bellamy explicó que el proyecto nace de la fascinación del grupo por el cosmos y sirve como metáfora de la búsqueda de respuestas ante la incertidumbre y los cambios personales que ha experimentado en los últimos años. Aunque conserva los rasgos característicos de Muse —rock alternativo, sintetizadores y referencias a la ciencia ficción—, el álbum explora también la espiritualidad, las relaciones humanas y la esperanza en tiempos de crisis, convirtiéndose en uno de los trabajos más íntimos de la banda.
Además del lanzamiento, Muse anunció una nueva gira internacional que iniciará en los próximos meses. Si bien aún no se han confirmado fechas para Latinoamérica, los seguidores de la banda esperan que la gira incluya presentaciones en la región, como ha ocurrido en giras anteriores.
El disco ya está disponible en plataformas digitales y en formato físico, y se espera que continúe impulsando la carrera de Muse, consolidando su legado como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.