Muse estrena nuevo álbum “The Wow! Signal” y anuncia gira internacional

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La legendaria banda británica de rock alternativo Muse estrena su décimo disco de estudio, “The Wow! Signal”, inspirado en la famosa señal de radio de 1977, y anuncia una gira mundial que podría incluir fechas en Latinoamérica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 01:09 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 01:20 PM.