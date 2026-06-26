Polémica en redes por presencia de padres de Miss Universo México en el Mundial 2026

Una serie de fotografías publicadas en la cuenta de X del creador de contenido Vampipe mostraron a Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, padres de la Miss Universo México 2026, disfrutando del encuentro de la Selección Mexicana desde un palco de lujo del Estadio Ciudad de México. Los accesos a esa zona, según diversas fuentes en redes sociales, superarían los 100 mil pesos por persona, lo que reavivó el debate sobre la cercanía de la familia Bosch con los ámbitos político y empresarial.
Horas después de la publicación, Vampipe informó haber recibido un mensaje que interpretó como una amenaza velada: “Porque luego matan gente solo por tirar el veneno. Aquí, en Tab., se sabe que esa familia ha sido acomodada desde que nacieron”. La denuncia generó una oleada de reacciones en redes, donde usuarios exigieron esclarecer el origen del mensaje y garantizar la seguridad del comunicador. Hasta el momento, ni la familia Bosch ni autoridades han emitido pronunciamientos al respecto.
El escrutinio público sobre la familia no es nuevo. Bernardo Bosch Hernández, padre de la reina de belleza, se desempeña como asesor del director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculándose a áreas de enlace institucional, relaciones públicas y programas de desarrollo comunitario como el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Su trayectoria ha alimentado especulaciones sobre una supuesta cercanía con la Cuarta Transformación y el partido Morena, aunque no existen pruebas de militancia partidista.
Por su parte, Bernardo Bosch Fernández, hermano de Fátima, confirmó su participación en procesos internos del partido Morena en Tabasco, buscando un cargo de elección popular. La familia Bosch-Fernández también tiene una larga tradición en concursos de belleza: sus tías, Mónica y Claudia Fernández, fueron coronadas como Flor Tabasco en 1984 y 2004, respectivamente.
La aparición de los padres de la Miss Universo en un palco preferencial del Mundial y la posterior denuncia de amenazas han vuelto a colocar a la familia bajo el foco mediático y político, en medio de un debate que sigue creciendo en las plataformas digitales.