Polémica en redes por presencia de padres de Miss Universo México en el Mundial 2026

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Los progenitores de la actual Miss Universo México, Fátima Bosch, fueron captados en un palco de lujo del Estadio Ciudad de México durante el partido de la Selección. Tras la difusión de las imágenes, el creador de contenido Vampipe denunció haber recibido una amenaza vinculada a la familia Bosch.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 09:42 AM.