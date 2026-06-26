El pato Merlín obtiene acta de nacimiento y registro oficial ante el IMPI

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La familia del ave viraliza su identidad al conseguir el registro de marca y acta de nacimiento, protegiendo legalmente al pato más famoso del fútbol mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 11:24 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 11:53 AM.