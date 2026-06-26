Raúl de Molina afirma que Luis Miguel habría sido sometido a dos cirugías cardíacas

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El conductor Raúl de Molina reafirma que el cantante Luis Miguel fue operado dos veces del corazón en el Hospital Mount Sinai, pese a las negaciones del círculo cercano del artista y a los comunicados de los clubes de fans que califican la información como fake news.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 09:17 AM.