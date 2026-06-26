Raúl de Molina afirma que Luis Miguel habría sido sometido a dos cirugías cardíacas

En una entrevista reciente en "El Gordo y La Flaca", el conductor Raúl de Molina sostuvo que su investigación sobre la salud del "Sol de México" constituye la historia más grande del año. De Molina afirmó que Luis Miguel habría sido sometido a dos cirugías cardíacas en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, contrariamente a los reportes iniciales que hablaban de una sola intervención.
La periodista Gelena Solano, colaboradora del programa, corroboró que, según sus fuentes, el cantante estuvo bajo observación y fue operado en dos ocasiones, aunque no reveló nombres de médicos ni detalles clínicos por proteger a sus informantes. "Ya tenemos hasta el doctor que lo operó, que obviamente no vamos a mencionar el nombre… me alegro muchísimo de que Luis Miguel ya está fuera, supuestamente, de peligro", declaró.
El anuncio se produce un mes después de que Hola USA! difundiera un comunicado de los clubes de fans de Luis Miguel, en el que se negaba rotundamente a los reportes de prensa y se pedía a los seguidores evitar la difusión de lo que calificaban como "fake news". Asimismo, la hija del cantante, Michelle Salas, respaldó el silencio del entorno familiar como respuesta a la supuesta falsedad de la información.
Semana España, por su parte, confirmó que el artista estuvo ingresado en el Mount Sinai, uno de los centros de referencia internacional en cardiología, pero no ofreció detalles sobre el número de intervenciones.
El caso ha generado un intenso debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios al cubrir la salud de figuras públicas, mientras la audiencia sigue expectante ante la posible recuperación del cantante, cuya agenda de giras internacionales ha sido históricamente exigente.