Alvin Bragg retira cargos de violación contra Harvey Weinstein en Manhattan

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, informó este jueves que se retirarán los cargos de violación contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein. La decisión se basa en la voluntad de la denunciante, la actriz Jessica Mann, de no volver a testificar, pese a que el fiscal calificó su testimonio como creíble y consistente.
Según el comunicado del fiscal, "Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein". Bragg añadió que el caso ha sido "una experiencia extraordinariamente traumática para ella".
El caso, que se remonta a un presunto asalto sexual ocurrido en marzo de 2013 en una habitación de hotel de Nueva York, ya había sido objeto de tres juicios fallidos. El último, en mayo, concluyó sin un veredicto unánime, marcando la tercera ocasión en que los tribunales no lograron una sentencia definitiva.
Weinstein, de 74 años, siempre sostuvo que el encuentro fue consensuado. Desde 2017, más de 80 mujeres lo han acusado de agresión sexual, lo que impulsó el movimiento #MeToo. Actualmente, el exfundador de Miramax Studios permanece detenido en la cárcel de Rikers Island, donde su salud se ha deteriorado al punto de requerir una silla de ruedas.
Esta decisión del fiscal subraya la importancia de proteger a las víctimas que enfrentan revictimización en el proceso judicial, aunque también genera debate sobre la responsabilidad penal del productor.