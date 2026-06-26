Alvin Bragg retira cargos de violación contra Harvey Weinstein en Manhattan

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El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció el retiro de la acusación de violación contra el exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein tras la decisión de la denunciante, Jessica Mann, de no volver a testificar, citando el enfoque centrado en la víctima.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 02:41 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 03:10 PM.