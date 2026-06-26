"Tuve que soltarla": Sharon Stone rompe el silencio sobre la muerte de su madre

En el episodio del jueves 25 de junio del pódcast All There Is Live with Anderson Cooper, Sharon Stone reveló la dura decisión que tomó en los últimos momentos de vida de su madre, Dorothy Marie Stone, para que ésta pudiera morir en paz. La actriz explicó que, cuando la morfina fue ajustada y el personal médico estuvo presente en su hogar, su madre se aferraba a la vida durante horas.
“Me di cuenta de que tenía que soltarla. Necesitaba liberarla y dejar de entrar al cuarto”, declaró Stone. “Si yo no me desprendía, ella no podría morir”. La actriz admitió que la decisión le resultó devastadora, pues esperaba palabras de despedida que nunca llegaron: “Quería que me dijera ‘Estoy orgullosa de ti’, pero no iba a obtenerlas”.
Tras retirarse a su habitación, un asistente le informó que su madre estaba muriendo. Stone se negó a bajar, manteniéndose firme para permitir la “liberación” de su madre. Cuando el equipo médico anunció el fallecimiento, la actriz confirmó que había cumplido su propósito: “Tuve que mantenerme porque tenía que permitirle su liberación”.
Stone también describió cómo, durante los meses de cuidados en casa, adoptó un rol de “personal de servicio” para respetar la voluntad de su madre, quien no quería reconocer la relación directa entre ambas. “Entraba con una toalla en el brazo y decía ‘Buenas tardes, señora Stone’”, recordó la actriz, mientras su madre descargaba traumas de infancia en la intimidad.
Dorothy Marie Stone falleció el 26 de marzo de 2025 a los 91 años. La noticia fue confirmada por Sharon Stone en Instagram el 21 de julio del mismo año, acompañada de una fotografía de ambas. El obituario del Daily Inter Lake de Montana señaló que la anciana murió “pacíficamente junto a su familia y amigos cercanos”.
Dot, como era conocida, nació el 26 de mayo de 1933 en Franklin, Pennsylvania. Fue contadora en la empresa Aggressive Forge, fundada por su esposo Joseph Stone, con quien contrajo matrimonio en 1950. Tras la muerte de Joseph en 2009, alternó su residencia entre Lakeside, Montana, y Beverly Hills. En 2021 sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó bajo cuidados de hospicio en el hogar de su hija, periodo durante el cual Sharon Stone describió la crianza recibida como “firme” y resaltó el feminismo como valor central en la familia.