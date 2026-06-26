"Tuve que soltarla": Sharon Stone rompe el silencio sobre la muerte de su madre

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En el pódcast “All There Is Live with Anderson Cooper”, la actriz estadounidense confesó que, durante los últimos momentos de vida de su madre, optó por retirarse del cuarto para que pudiera fallecer sin su presencia, una elección que describió como “difícil pero necesaria”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 02:10 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 02:20 PM.