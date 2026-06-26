Video viral muestra a Oliver Tree y Gaspi días antes del trágico accidente en Brasil

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Un joven chileno compartió en redes el video que capturó a Oliver Tree y Gaspi el 13 de junio de 2026 en el Cristo Redentor, un día antes de que murieran en la colisión de dos helicópteros sobre Río de Janeiro. El material se volvió viral y generó homenajes y declaraciones de familiares y seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/06/2026 01:10 PM.
En Espectáculos y editada el 26/06/2026 01:41 PM.