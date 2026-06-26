Video viral muestra a Oliver Tree y Gaspi días antes del trágico accidente en Brasil

Un video inesperado ha conmocionado a los seguidores de los creadores de contenido Oliver Tree y Gaspar "Gaspi" Prim Día Z, después de que un joven chileno, conocido en redes como @d.yeego_, lo publicara en su cuenta de Instagram.
El clip fue grabado el 13 de junio de 2026 en la plataforma del Cristo Redentor, mientras el grupo de amigos del joven realizaba varias tomas de un zapateo de cueca bajo un clima nublado. En el fondo del video se observan con claridad a Oliver Tree y Gaspi, momentos que resultaron ser uno de los últimos registros de los artistas con vida.
Al día siguiente, 14 de junio, ambos fallecieron junto a otras cuatro personas cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Las aeronaves se dirigían a Angra dos Reis cuando ocurrió el impacto. La investigación está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña y sigue abierta.
El joven chileno, que estaba de vacaciones en Brasil, no revisó el material hasta su regreso a Chile. Al recibir múltiples solicitudes de sus seguidores, decidió publicar el video, acompañándolo de un emotivo testimonio y una dedicatoria a los fallecidos.
El equipo de Oliver Tree confirmó que sus restos fueron trasladados a California, donde se cumplió su último deseo: la creación de la fundación Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant For Baby Geniuses, establecida en su testamento para fomentar la creatividad y el arte.
Una semana después del accidente, la cuenta oficial de Instagram de Oliver Tree difundió un carrusel de fotografías con el mensaje: "Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 – 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre."
La madre de Oliver, Christine Begin Nickell, expresó su dolor y orgullo en Facebook el 18 de junio, mientras que el padre de Gaspi, Ricardo Héctor Prim, rompió el silencio el 20 de junio asegurando que "no fue un accidente", sin aportar pruebas que respalden su afirmación.
El 20 de junio, miles de seguidores se congregaron en el Obelisco de Buenos Aires para rendir homenaje en el evento "El último fiumba", siguiendo la icónica frase del artista. Los asistentes fueron invitados a vestir traje y corbata en honor al estilo característico de Oliver Tree.
El video sigue circulando en redes sociales, generando una ola de recuerdos, homenajes y debates sobre la tragedia que cobró la vida de dos figuras influyentes del mundo digital.