Adrián Marcelo desata polémica al pedir prohibir las reuniones masivas en México

En el marco del Mundial 2026, las ciudades sede en México —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— han sido escenario de celebraciones masivas, conciertos y eventos de entretenimiento que han generado tanto entusiasmo como incidentes, como el reciente atropellamiento en Cabo San Lucas.
Ante este panorama, el youtuber y conductor Adrián Marcelo utilizó su cuenta de X para dirigirse a sus 798 mil seguidores y expresar una postura contundente:
"En México debería estar prohibida la congregación masiva de personas en un mismo sitio".
El influencer también aprovechó la ocasión para comentar sobre figuras del fútbol internacional, elogiando a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo como "monstruos ejemplares e inspiradores para millones de seres humanos". Sin embargo, su discurso se tornó más controvertido al afirmar que el Mundial había "fortalecido su clasista interno", señalando que la "masa" le hacía sentir "superior a otros".
Las declaraciones de Marcelo han generado una amplia gama de reacciones. Por un lado, algunos usuarios en redes sociales comparten su preocupación por la seguridad pública y respaldan la idea de limitar eventos masivos. Por otro, defensores de la libertad de reunión y representantes del sector cultural critican la propuesta como una medida autoritaria que vulneraría derechos constitucionales.
Autoridades locales, como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, han señalado que se están implementando protocolos de seguridad, vigilancia y control de alcohol en los eventos, sin descartar la posibilidad de restringir la capacidad de los recintos si se presentan riesgos graves.
Expertos en sociología y salud pública advierten que, si bien la prevención de incidentes es esencial, la solución no radica en prohibir las concentraciones, sino en fortalecer la educación cívica, la regulación del consumo de alcohol y la planificación adecuada de los espacios.
El debate continúa mientras el Mundial avanza, y la opinión pública sigue dividida entre la necesidad de garantizar la seguridad y la defensa del derecho a la reunión y celebración colectiva.