Adrián Marcelo desata polémica al pedir prohibir las reuniones masivas en México

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El creador de contenido Adrián Marcelo, con 798 mil seguidores en X, solicitó la prohibición de reuniones multitudinarias en México durante el Mundial 2026, argumentando que el consumo de alcohol y la falta de pensamiento crítico son caldo de cultivo para tragedias. Sus declaraciones, que incluyen críticas a la clase popular y elogios a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo, han suscitado reacciones encontradas entre autoridades, expertos y usuarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 09:36 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 10:43 AM.