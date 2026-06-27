Brad Pitt gana importante batalla legal contra Angelina Jolie por viñedo en Francia

El Tribunal Superior de California resolvió a favor del actor Brad Pitt en la larga disputa legal con su exesposa Angelina Jolie, al ordenar que los compradores de la participación vendida por Jolie declaren cómo se concretó la operación del Château Miraval, la finca y viñedos franceses que la pareja adquirió en 2014.
Pitt sostiene que la venta, realizada en 2021 al Grupo Stoli, fue ilícita porque ambos habían acordado no transferir sus acciones sin el conocimiento mutuo. Con base en ese argumento, el actor presentó una demanda solicitando una indemnización de 35 millones de dólares por daños y perjuicios.
La controversia se originó cuando Jolie, ya separada de Pitt, vendió su participación sin su autorización. La decisión judicial obliga a los compradores a proporcionar información detallada sobre la transacción, lo que podría reforzar la posición de Pitt en la solicitud de compensación.
Durante el proceso, Jolie acusó a Pitt de intentar silenciarla y de usar la demanda para encubrir supuestos errores cometidos durante su matrimonio. La pareja, que se conoció en el set de "Mr. & Mrs. Smith" (2005) y se casó en agosto de 2014, solicitó el divorcio en 2016 y fue declarada oficialmente soltera en 2019, aunque el acuerdo de divorcio se finalizó a finales de 2024.
Ambos comparten la custodia de sus seis hijos y la disputa sobre el Château Miraval ha sido una de las más mediáticas en la historia reciente de los famosos de Hollywood.