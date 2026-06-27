Brad Pitt gana importante batalla legal contra Angelina Jolie por viñedo en Francia

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El Tribunal Superior de California falló a favor de Brad Pitt, obligando a los compradores de la participación de Angelina Jolie a revelar la forma en que se realizó la venta del Château Miraval y manteniendo la reclamación de 35 millones de dólares por presuntos daños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 10:49 AM.