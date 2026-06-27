Carín León hará historia al inaugurar con su música el nuevo estadio del Inter Miami

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El cantante regional mexicano, ganador de dos Grammys, será el primer artista en presentarse en el nuevo estadio del Inter Miami, un evento que combina música, deporte y la creciente influencia latina en EE. UU.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 10:26 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 10:39 AM.