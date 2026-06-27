Carín León hará historia al inaugurar con su música el nuevo estadio del Inter Miami

El cantante de música regional mexicana Carín León, oriundo de Hermosillo, Sonora, está a punto de protagonizar uno de los hitos más relevantes de su carrera: la inauguración musical del nuevo estadio del Inter Miami. El concierto, programado para este jueves, lo convertirá en el primer artista en ofrecer un espectáculo en un recinto concebido para eventos internacionales de gran escala.
León, quien ha acumulado dos premios Grammy y una exitosa gira de más de un mes, explicó que llega “bien preparado” y con un show “súper sólido y entretenido”. El artista resaltó la importancia de combinar su música con el deporte, señalando que el Inter Miami representa “el club más latino de la MLS” y que el evento busca “darle fuerza al público latino y hispanohablante”.
En una entrevista previa al concierto, el cantante compartió sus impresiones tras reunirse con figuras clave del proyecto, entre ellas el copropietario del club, el exfutbolista inglés David Beckham. Para Carín León, conocer a Beckham fue “como estar conociendo a Superman”. Su admiración por el exjugador nació durante la era de los “Galácticos” del Real Madrid, cuando descubrió el fútbol y la pasión por los grandes espectáculos.
Aunque admitió sentir “poquito nervios”, predominó la ilusión: “Muy emocionado… estando en un lugar icónico, haciendo historia”. El concierto no solo marcará un antes y un después en la trayectoria del cantante, sino que también simboliza la creciente presencia de la cultura latina en los escenarios deportivos de Estados Unidos.
El evento será transmitido en vivo por plataformas digitales y se espera una asistencia masiva de fanáticos tanto del fútbol como de la música regional, consolidando al Inter Miami como un punto de encuentro entre dos pasiones que trascienden fronteras.