Chef Poncho Cadena arremete contra Flor y le impone el mandil negro en MasterChef 24/7

La noche del jueves 25 de junio se vivió uno de los momentos más tensos de la temporada de MasterChef 24/7. En la prueba de delantales negros, la participante Flor fue sorprendida recibiendo ayuda de su compañera Camila para terminar su platillo dentro del tiempo límite. Ante la evidencia, el chef Alfonso “Poncho” Cadena explotó en cámara, calificando el acto como una trampa y asignándole el mandil negro.
El jurado respaldó la postura de Cadena, señalando que la ayuda externa viola de forma clara el reglamento que define la zona de riesgo y la posible eliminación del domingo siguiente. La reacción del chef, sin filtros, se viralizó rápidamente en redes sociales, reavivando el debate sobre la equidad y la consistencia en la aplicación de las normas del concurso.
Flor explicó que su salsa se había espesado demasiado, pero la ayuda de Camila para corregir el error fue considerada inaceptable. El mandil negro implica que la concursante quedará en la zona de riesgo, obligándola a competir en la ronda de salvación del viernes y, de no superar la prueba, enfrentar la eliminación definitiva el domingo.
Este episodio no es aislado; Poncho Cadena ha mostrado una creciente impaciencia en la edición, llamando la atención a varios participantes por desempeño deficiente. Sin embargo, la confrontación con Flor ha sido la que mayor repercusión ha tenido, tanto dentro del programa como en la esfera digital.
La competencia, que inició el 17 de mayo de 2026 y culminará el 30 de agosto, continúa con una agenda clara: los jueves se asignan los delantales negros, los viernes se lleva a cabo la ronda de salvación y los domingos se decide la eliminación final. Flor, ahora con el mandil negro, dispone de poco más de dos meses para demostrar su capacidad y evitar la salida del programa.