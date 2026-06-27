Chef Poncho Cadena arremete contra Flor y le impone el mandil negro en MasterChef 24/7

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Durante la emisión del 25 de junio, el chef Alfonso “Poncho” Cadena reprendió a la concursante Flor por recibir ayuda externa en la prueba de delantales negros, calificándola de trampa y asignándole el mandil negro, lo que desató una polémica sobre la aplicación de las reglas del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 09:34 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:11 AM.