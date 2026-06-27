Jennifer López celebra la graduación de sus gemelos en UCLA con emotivo mensaje

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La cantante y actriz publicó en Instagram imágenes de la ceremonia de graduación de Max y Oskar Muniz en UCLA, reveló su reacción emocional y promocionó su nuevo estreno en Netflix.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 11:38 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:46 AM.