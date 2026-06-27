Jennifer López celebra la graduación de sus gemelos en UCLA con emotivo mensaje

Jennifer López, de 56 años, difundió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que documentan la graduación de sus gemelos, Max y Oskar, ambos de 18 años, en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). En el carrusel, la artista abrazó a Max durante el acto oficial y mostró a Oskar posando frente al letrero “Class of 2026”.
Además de los momentos académicos, la publicación incluyó imágenes de la vida cotidiana de la familia: una selfie en el sofá, fotos en bata, y escenas en la cama mientras la cantante disfrutaba una barra de chocolate y un croissant de gran tamaño. En la misma secuencia, López celebró su próximo estreno en Netflix, Office Romance, con cupcakes decorados con el mensaje “#1 Movie” y la ficticia aerolínea “Air Cruz” que aparece en la película.
El mensaje final del carrusel decía: “Beautiful means ‘Be You To The Full’”, mientras el texto del post expresaba: “Dicen que tengo suerte, no estoy en desacuerdo… Solo esta sensación”.
En entrevistas recientes, la estrella habló del “síndrome del nido vacío” que vive en su residencia de Hidden Hills, valorada en 18 millones de dólares. En Watch What Happens Live with Andy Cohen, López comentó: “Es un momento emocional. Hemos sido nosotros tres”. En Jimmy Kimmel Live! añadió que la graduación la sobrecogió: “Mañana se gradúa uno de ellos. Ni hablen de eso porque empezamos a llorar. He estado llorando por dos meses”.
Paralelamente, la artista lanzó la colaboración musical “Everything’s Fine” junto al DJ brasileño Alok, disponible en versiones “AM” y “PM”. Algunos seguidores señalaron que la letra refleja la reciente separación de López de Ben Affleck, citando frases como “El sol todavía brilla, yo me quedo adentro”.