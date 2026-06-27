Lyn May y su dura confesión: “Pensé que me iba a suicidar” tras un procedimiento estético

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La vedette Lyn May contó por primera vez los terribles efectos de un procedimiento estético fallido que le cambió la vida, describiendo la depresión que la llevó a contemplar el suicidio y el apoyo que recibió de su familia y público para superar la crisis.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 12:04 PM.