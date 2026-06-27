Orgullo LGBTQ+ en CDMX: Kenia Os encabezará el gran cierre frente a Bellas Artes

La marcha del Orgullo LGBTQ+ se lleva a cabo este sábado bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”. La concentración arranca a las 10:00 h en el Ángel de la Independencia y avanza hacia el Centro Histórico, terminando en Reforma Norte antes de la Avenida Juárez, debido a la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo.
Los organizadores, el Comité Gay Pride CDMX, anunciaron que los carros alegóricos y vehículos participantes no cruzarán la Plaza de la Constitución; en su lugar, el recorrido se mantiene dentro de la zona tradicional, garantizando la seguridad de los asistentes y la fluidez del tráfico en una jornada con alta afluencia por el Mundial de Fútbol.
El escenario principal y la mayoría de las actividades artísticas se trasladan frente a Bellas Artes, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. Allí, a las 13:00 h, se realizará un pronunciamiento público del comité, seguido del showcase de Kenia Os, coronada como Reina 2026 del Pride CDMX. Su presentación será el punto álgido del evento, atrayendo a miles de espectadores.
Entre los invitados de honor, el actor Alfredo Adame confirmó su asistencia mediante una publicación en redes sociales, donde escribió: “No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”. Su presencia refuerza el mensaje de inclusión y solidaridad que la marcha busca difundir.
Las organizaciones convocantes reiteraron que los ajustes logísticos –incluido el cambio de ruta y la reubicación del escenario– buscan garantizar la viabilidad del evento en un contexto de alta concurrencia mundialista, sin comprometer la esencia de la celebración: la igualdad, la memoria y la resistencia social.