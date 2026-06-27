Orgullo LGBTQ+ en CDMX: Kenia Os encabezará el gran cierre frente a Bellas Artes

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La XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ de la Ciudad de México se celebra el 27 de junio con ajustes logísticos por el FIFA Fan Fest, la presencia de Alfredo Adame y el espectáculo de Kenia Os como Reina del Pride 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 10:27 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:31 AM.