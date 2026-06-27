Lidia Ávila, de OV7, anuncia la muerte de su padre y conmueve en redes sociales

La artista mexicana Lidia Ávila, conocida por su paso por el grupo OV7, informó a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, a quien describió como su “héroe” y pilar fundamental de su vida.
En la publicación, la cantante escribió: “Hoy mi héroe voló alto, ya estás en la vida eterna papito hermoso, ya nada te duele, estoy segura que mi Sophia y tu gordo te recibieron con los brazos abiertos… serás siempre el pilar de esta familia, el legado que dejas es enorme, te amaré por siempre, Descansa en paz Don Mónico”. La publicación incluyó varias fotografías donde se le ve junto a su padre, resaltando la cercanía y el cariño que compartían.
El mensaje generó una inmediata respuesta en redes sociales. Fans, compañeros del medio artístico y amigos de la cantante inundaron el perfil de Lidia con expresiones de consuelo, entre las que destacan: “Abrazo grande”, “Te mando un abrazo fuerte para ti y tu familia, Dios en su corazón siempre”, y “Lo siento mucho, querida Lidia. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Descanse en paz”. Otros comentarios incluyeron frases como “Brazo fuerte fuerte”, “Mi abuelo siempre con nosotros” y “Li, te mando un abrazo enorme lleno de amor”.
La comunidad de seguidores de OV7 y del espectáculo mexicano se ha unido para acompañar a Lidia Ávila en su duelo, demostrando la influencia y el cariño que la artista ha cultivado a lo largo de su carrera.
Este triste anuncio también recuerda la importancia de la familia en la vida de los artistas, quienes a menudo comparten públicamente sus momentos más íntimos, generando empatía y apoyo entre sus seguidores.