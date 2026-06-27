Lidia Ávila, de OV7, anuncia la muerte de su padre y conmueve en redes sociales

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La cantante Lidia Ávila, integrante de OV7, anunció el fallecimiento de su padre en Instagram, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores y colegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:55 AM.