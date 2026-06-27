Pixar sorprende con "Loving Dory", el nuevo corto inspirado en Buscando a Nemo

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El estudio de animación reveló en el Festival de Annecy el corto 'Loving Dory', protagonizado por la icónica pez cirujano y con la voz de Ellen DeGeneres, que llegará a los cines en una fecha aún por confirmar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 10:57 AM.