Pixar sorprende con "Loving Dory", el nuevo corto inspirado en Buscando a Nemo

Pixar Animation Studios confirmó la producción de "Loving Dory", un nuevo cortometraje que retoma el universo de Buscando a Nemo. El anuncio se realizó durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde el estudio presentó una muestra del material visual y la trama del proyecto.
El corto seguirá a Dory mientras lleva a Nemo a la escuela y, en su regreso, queda atrapada en una anémona. Será “rescatada” por lo que cree es una medusa, pero en realidad se trata de una bolsa de plástico con un tubo vacío de bloqueador solar, proveniente de un barco. A partir de ese encuentro, Dory entabla una inesperada amistad con la bolsa, generando una historia de amistad y conciencia ambiental.
Ellen DeGeneres retoma la voz de Dory, y la producción está a cargo de Mary Alice Drumm bajo la dirección de Lou Hamou‑Lhadj. Según Pixar, la pieza se exhibirá en salas de cine “en algún momento del futuro”, sin una fecha concreta. Algunas fuentes sugieren que podría presentarse antes del estreno de Gatto, la película del “gato italiano” programada para marzo de 2027.
El material proyectado en Annecy mostró una animación casi terminada, con un estilo onírico y una atmósfera luminosa que recuerda a la estética de Toy Story 4. La combinación de partículas acuáticas, difusión de luz solar y efectos de bokeh crea una sensación de romance entre una pez con problemas de memoria y una bolsa de plástico contaminante.
Este corto marca el regreso de Pixar a formatos breves, una práctica que había reducido en la última década. La última incursión del estudio en cortometrajes vinculados a una franquicia fue La pequeña sirenita en 2013. Con Buscando a Nemo (2003) y su secuela Buscando a Dory (2016) como referentes de éxito tanto de taquilla como de crítica, Pixar busca ampliar el legado de la saga mientras aborda temáticas de conservación marina.