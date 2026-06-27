Rob Halford creó la icónica estética del heavy metal con cuero y actitud rebelde

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El vocalista de Judas Priest, Rob Halford, diseñó la icónica vestimenta del metal a partir de su propia sexualidad y una tienda de artículos eróticos, marcando un antes y un después en la imagen del género.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:52 AM.