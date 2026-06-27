Rob Halford creó la icónica estética del heavy metal con cuero y actitud rebelde

Rob Halford, vocalista de Judas Priest, es reconocido como el artífice del estilo visual que define al heavy metal. En la década de 1970, mientras la banda revolucionaba el sonido del género con álbumes como Sad Wings of Destiny y Sin After Sin, su imagen seguía anclada en los looks de finales de los sesenta, lo que generaba una disonancia entre la música y la estética.
Halford, quien salió del clóset en 1998, decidió crear una vestimenta más ruda y dominante, inspirándose en una sex‑shop londinense llamada “Sr‑S”. De allí surgieron los pantalones y chaquetas de cuero, gorros, lentes oscuros, látigos y mazos, que con el tiempo se fueron complementando con muñequeras con picos, botas de combate y motocicletas. Esta imagen agresiva se convirtió en el referente visual del metal y fue adoptada por toda la banda, reforzando la crudeza sonora de sus composiciones.
El impacto de este look trascendió el escenario: hoy, los metaleros de todo el mundo visten cuero, picos y accesorios que evocan la “dominancia” que Halford introdujo. Aunque algunos historiadores debaten si fue él o Freddie Mercury quien popularizó la chaqueta de cuero, Halford admite haber visto a Mercury con una prenda similar, lo que sugiere una influencia mutua.
En 2022, durante la inducción de Judas Priest al Salón de la Fama del Rock en Cleveland, Halford pronunció un emotivo discurso en el que agradeció a la comunidad LGBTQ+ y reafirmó que su identidad sexual fue la fuerza motriz detrás de la estética que hoy define al metal.
Así, el “Metal God” no solo dejó su huella sonora, sino que también transformó la identidad visual del género, convirtiendo su orgullo gay en un símbolo de rebeldía y autenticidad para generaciones de músicos y fanáticos.