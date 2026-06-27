Sandra Cuevas respalda demanda de hija de Carmen Salinas contra Saskia Niño de Rivera

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La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, apoyó la acción legal iniciada por María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida Carmen Salinas, contra la activista Saskia Niño de Rivera y el cantante Emiliano Aguilar por presunto daño moral y difamación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/06/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 27/06/2026 11:31 AM.