Sandra Cuevas respalda demanda de hija de Carmen Salinas contra Saskia Niño de Rivera

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, manifestó su respaldo a la demanda civil presentada por María Eugenia Plascencia, hija de la difunta actriz Carmen Salinas, contra la activista Saskia Niño de Rivera y el cantante Emiliano Aguilar, a raíz de acusaciones que vinculan a Salinas con supuestos actos ilícitos.
Plascencia, quien se asoció con Cuevas para la reinauguración de un restaurante familiar, interpuso una demanda civil ante el Juzgado 61 de lo Civil, solicitando indemnización por daño moral, una disculpa pública en los mismos medios donde se difundieron los comentarios, la eliminación total del contenido ofensivo y la garantía de no repetición, además del reembolso de gastos y costas judiciales.
El caso se originó tras la publicación de un episodio del pódcast Reinserta, en el que el entrevistado “El Beto” afirmó que Carmen Salinas habría participado en rituales y delitos contra menores. La activista Niño de Rivera, responsable del programa, emitió una disculpa pública a la familia Salinas, mientras que Aguilar, en un video, afirmó haber tenido conocimiento de dichas supuestas actividades y lanzó insultos contra Plascencia, alegando desconocer cualquier proceso legal en su contra.
Durante una conferencia de prensa vinculada a la Marcha del Orgullo LGBT 2026, Cuevas calificó las expresiones de Aguilar de “ofensivas” y “indignantes”, y exigió que las autoridades pongan “alto” a sus conductas. “No es posible que a día de hoy alguna fiscalía no le haya puesto un alto a este hombre”, declaró al periodista Ernesto Buitrón.
El abogado de la familia, Gerardo Rincón, confirmó que, además de la acción civil, se está gestando una demanda penal contra ambos implicados, aunque reservó los detalles para no entorpecer el proceso.
María Eugenia Plascencia, en entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, reiteró su desconfianza hacia la activista y subrayó la necesidad de “limpiar bien el nombre” de su madre.
La siguiente fase del proceso consistirá en citar a los demandados a comparecer ante el juzgado mencionado, donde se decidirá sobre las pretensiones de la familia Salinas.