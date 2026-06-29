De 2,500 a 40 mil pesos: Aldo de Nigris acusa a restaurante de Salt Bae de cobrarle una "cortesía"

Aldo de Nigris, figura pública y ganador de La Casa de los Famosos México, utilizó sus redes sociales para denunciar lo que califica como un “modus operandi” del restaurante Nusr‑Et Steakhouse y de su chef, el turco Nusret Gökçe, popularmente conocido como “Salt Bae”.
Según el video publicado por el influencer, la cena, inicialmente presupuestada en 2,500 pesos, ascendió a más de 40,000 pesos, incluyendo propina. De Nigris asegura que la sorpresa surgió al recibir una cuenta que contenía varios cortes de carne recubiertos con láminas de oro comestible, los cuales, según él, le fueron ofrecidos por el chef como “corte de cortesía”.
El caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la facturación de restaurantes de lujo y la responsabilidad de los consumidores al solicitar información clara sobre los costos de los platillos ofrecidos.