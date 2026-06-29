De 2,500 a 40 mil pesos: Aldo de Nigris acusa a restaurante de Salt Bae de cobrarle una "cortesía"

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El influencer y exconcursante de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, reveló en sus redes que una cena que debía costar alrededor de 2,500 pesos terminó facturando más de 40,000 pesos en el lujoso restaurante Nusr‑Et Steakhouse de la Ciudad de México, acusando al chef Nusret Gökçe de prácticas engañosas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 09:34 AM.