Revela que Daniel Bisogno temía por su trabajo en “Ventaneando”, según su hermano

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El hermano de Daniel Bisogno, Alex, declaró que el actor vivía con miedo a que la conductora Pati Chapoy le quitara el trabajo, una presión que habría agravado su estado de salud durante sus últimos meses.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 11:03 AM.