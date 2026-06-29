Revela que Daniel Bisogno temía por su trabajo en “Ventaneando”, según su hermano

El hermano de Daniel Bisogno, Alex Bisogno, confirmó en la entrevista para "El minuto que cambió mi destino" que su hermano vivía con un temor constante a que la conductora Pati Chapoy le quitara el puesto en "Ventaneando". Según Alex, el miedo de Daniel era "anormal" y se manifestaba en ansiedad durante sus estancias hospitalarias, cuando temía que la presión de la periodista pudiera afectar su empleo.
Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años, tras una larga batalla contra una cirrosis no hepática y complicaciones posteriores a un trasplante de hígado. En los últimos meses, el actor estuvo internado en varios hospitales, donde, según su hermano, la incertidumbre laboral se sumó a su delicado estado de salud.
Alex explicó que Pati Chapoy, conductora estelar del vespertino de TV Azteca, había manifestado públicamente su estima por Daniel, describiéndolo como "parte de su familia". Sin embargo, la relación se tornó tensa cuando surgieron disputas entre la familia de Daniel y su exesposa, Cristina Riva Palacio, por la herencia del presentador. Chapoy acusó a Alex de irregularidades y, según el testimonio de Alex, la periodista habría ejercido una presión indirecta que intensificó el temor de Daniel a perder su empleo.
El hermano de Daniel también denunció que las acusaciones de Chapoy contra él fueron injustas y que, además del duelo por la muerte de su hermano, tuvo que enfrentar un acoso mediático que afectó su imagen pública.
En palabras de Alex Bisogno: "Daniel estaba ansioso, temía que Pati le quitara el trabajo y eso le generaba una presión que no podía manejar mientras luchaba por su salud". La declaración abre una nueva capa de la polémica que rodea la muerte del querido actor y conductor, y plantea interrogantes sobre el manejo de la presión laboral en el medio televisivo mexicano.