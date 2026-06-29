Brenda Harvey confirma que Lionel Richie está bien tras incidente en concierto en Minnesota

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La exesposa de Lionel Richie, Brenda Harvey, confirmó en X que el cantante de 77 años se encuentra estable después de haber abandonado el escenario del Grand Casino Arena de Saint Paul por sentirse mareado. La gira "Sing A Song All Night Long" se reprogramará y los próximos conciertos en Chicago y Columbus fueron pospuestos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 12:27 PM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 12:33 PM.