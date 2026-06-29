Brenda Harvey confirma que Lionel Richie está bien tras incidente en concierto en Minnesota

Brenda Harvey, exmujer del legendario cantante Lionel Richie, utilizó su cuenta de X para calmar la preocupación del público luego de la interrupción del concierto del pasado miércoles en el Grand Casino Arena. "Agradezco a todos por su preocupación. Lionel está bien y volverá al escenario", escribió la artista.
El incidente ocurrió durante la primera función de la gira Sing A Song All Night Long, en la que Richie actúa junto a Earth, Wind & Fire. Según informó el Minnesota Star Tribune, el cantante se detuvo a mitad de "Dancing on the Ceiling", se sentó en el borde de una plataforma y declaró: "Cuando te sientes mareado, siéntate" (versión más cruda: "Cuando estás mareado, siéntate en tu cul*"). Posteriormente, interpretó sentado "Three Times a Lady" antes de abandonar el escenario.
El público esperó cerca de 40 minutos sin información oficial. Fue el saxofonista Dino Soldo quien anunció que Richie "no se sentía bien" y que el espectáculo no podía continuar. La presentación, programada para 90 minutos, se redujo a 55.
Fuentes cercanas al artista confirmaron al Daily Mail que paramédicos atendieron a Richie en el backstage y que fue trasladado en ambulancia a un hospital como medida de precaución. El baterista John Paris, de Earth, Wind & Fire, señaló que el cantante no mostró signos de malestar antes de subir al escenario y que, posteriormente, le explicó sentirse "un poco deshidratado", aunque desconocía la gravedad del episodio.
El United Center de Chicago emitió un comunicado en nombre de Richie anunciando la postergación de los conciertos del 26 de junio en Chicago y del 27 en Columbus, Ohio. "Siguiendo las recomendaciones de los médicos de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus dos próximos conciertos", se lee en el comunicado, que también indica que la gira retomará el 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania.
Fuentes cercanas al cantante describen a Richie como una persona más preocupada por sus seguidores que por su propia salud. "La familia, los amigos e incluso sus compañeros de banda están preocupados por la salud de Lionel, pero nadie está dispuesto a decirle que frene", comentó una fuente. "Todos quieren que se recupere y que haga lo que ama".
Según la misma fuente, Richie está más molesto por la decepción de los fans que por su condición física: "En este momento, Lionel está más disgustado por el hecho de que los fans no recibieron el espectáculo completo que pagaron que por él mismo y su salud".
La gira continúa con paradas en Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, y se espera que concluya el 14 de agosto en Austin, Texas.