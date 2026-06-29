Cruz Martínez está de luto: así despidió a su madre con un emotivo mensaje

La triste noticia llegó el domingo 28 de junio cuando Cruz Martínez, productor musical y ex‑miembro de los Kumbia Kings, anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su madre, la señora Gela. El artista describió a Gela como una madre soltera que crió a sus cinco hijos con esfuerzo y dedicación, y resaltó las enseñanzas que le dejó.
Martínez no reveló la causa de la muerte, pero insinuó que su madre falleció el mismo día en que su hermano, ya fallecido, habría cumplido años. Acompañó su mensaje con fotografías inéditas de Gela, que mostraban la cercanía familiar.
Reacción del público y del entorno cercano
El anuncio se inundó de condolencias y mensajes de apoyo. Entre los más destacados se encuentran los de su socio Arturo Carmona y de su hijastra Melenie Carmona, quien conoció a Gela durante gran parte de su niñez, pues la fallecida era abuela de sus medios hermanos, Ángelo y Estefano.
Melenie expresó su dolor y recordó la calidez de la relación que mantuvo con la madre de su padrastro, subrayando el lazo afectivo que los unía a pesar de los conflictos familiares que rodean a la familia Martínez.
Compromiso profesional
A pesar del duelo, Cruz Martínez asistió a un concierto de Kumbia Kings el mismo día del anuncio, cumpliendo con sus compromisos artísticos y mostrando su fortaleza ante la adversidad.
En paralelo, el productor enfrenta un proceso por presunta violencia familiar contra su exesposa, la cantante Alicia Villarreal. Sin embargo, tanto Melenie Carmona como otros allegados han mantenido una postura neutral respecto a este caso, enfocándose en el apoyo emocional a Martínez.
La comunidad del espectáculo y los seguidores del artista continúan enviando mensajes de aliento, mientras la familia Martínez atraviesa este difícil momento de pérdida.