Cruz Martínez está de luto: así despidió a su madre con un emotivo mensaje

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El productor musical y ex‑integrante de Kumbia Kings, Cruz Martínez, confirmó el fallecimiento de su madre, Gela, el 28 de junio. A través de sus redes sociales compartió un emotivo homenaje y recibió mensajes de condolencia, entre ellos de su hijastra Melenie Carmona.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 09:11 AM.