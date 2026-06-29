Fiona Chernavskaya publica homenaje a Oliver Tree en su cumpleaños póstumo

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Dos semanas después del fatal accidente de helicópteros que cobró la vida del cantante Oliver Tree, su pareja Fiona Chernavskaya compartió en Instagram un tributo con fotos y un mensaje que alude a los 33 años que el artista habría cumplido. La publicación también recordó la petición de respeto que la artista había hecho tras la difusión de rumores sobre la vida sentimental del músico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 01:25 PM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 01:51 PM.