Fiona Chernavskaya publica homenaje a Oliver Tree en su cumpleaños póstumo

El 14 de junio de 2026 un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, dejó sin vida a Oliver Tree y a cinco acompañantes cuando dos helicópteros colisionaron sobre un patio de vehículos eléctricos. Las aeronaves se incendiaron y cayeron al suelo, sin que ninguno de los ocupantes sobreviviera.
En la madrugada del 29 de junio, Fiona Chernavskaya, pareja y mejor amiga del fallecido, utilizó su cuenta de Instagram para rendir un homenaje con motivo del cumpleaños número 33 que el artista habría cumplido. A través de sus historias, la cantante compartió una serie de fotografías y videos que recogen distintas etapas de su relación, desde presentaciones en vivo y pruebas de sonido hasta momentos íntimos detrás del escenario.
El cierre del tributo consistió en un collage de imágenes personales acompañado del texto “33 como Jesús”, aludiendo a la edad que Oliver Tree habría alcanzado este año. En publicaciones anteriores, Chernavskaya había pedido a los internautas que cesaran los comentarios sobre supuestas “otras mujeres” con las que el músico podría haber estado, solicitando respeto para ella y para la memoria del artista.
En otro mensaje, la artista describió a Oliver Tree como su “mejor amigo” y recordó los 43 países y los siete continentes que recorrieron juntos, resaltando la “magia, inspiración y alegría” que él dejó en su vida y en la de sus seguidores. Concluyó diciendo que, si las cosas no funcionaban en esta vida, se reencontrarían en la próxima.
El accidente también cobró la vida del productor argentino Lucas Vignale, el creador de contenido conocido como Gaspi, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las causas de la colisión, aunque hasta el momento no se han publicado conclusiones oficiales.
Oliver Tree, reconocido por su estilo escénico singular y la fusión de pop, rock alternativo y música electrónica, había construido una sólida presencia en redes sociales, donde compartía contenido de sus proyectos musicales y creativos, ampliando su alcance a audiencias de diversas regiones.