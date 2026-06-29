Harry Styles no recibiría invitación a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, según rumores

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Diversos medios afirman que el cantante británico quedaría fuera de la lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, mientras que Zoe Kravitz sí asistiría sola. Las supuestas razones van desde la historia amorosa entre Swift y Styles hasta una política estricta de “parejas casadas” para los acompañantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 04:17 PM.