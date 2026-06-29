Harry Styles no recibiría invitación a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, según rumores

Según reportes de varios medios, Harry Styles habría sido excluido de la lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. En contraste, Zoe Kravitz sí estaría invitada y asistiría sin acompañante. Las explicaciones más difundidas apuntan a la antigua relación entre Swift y Styles o a una normativa que permite asistir solo a parejas legalmente casadas.
Otro informe, citado por el blog Substack Naughty But Nice de Rob Shuter, indica que Zoe Kravitz asistiría sola porque “Swift y Styles no rompieron en los mejores términos”. Asimismo, un amigo cercano de Travis Kelce habría comentado que el jugador de la NFL no desea que el intérprete de Matilda compita por la atención en su boda.
Hasta la fecha, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente la lista de invitados ni la normativa del evento. La boda, que se rumorea se celebrará entre el 3 y 4 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, sigue sin detalles confirmados.
Los rumores sobre la exclusión de Harry Styles y la asistencia solitaria de Zoe Kravitz forman parte de la corriente de especulaciones que rodean la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La falta de declaraciones oficiales mantiene la información en el terreno de la especulación, y los seguidores de ambos artistas continúan atentos a cualquier filtración que pueda confirmar o desmentir estas versiones.