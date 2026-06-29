Pablo Ruiz rompió el silencio: ocultar su homosexualidad lo condenó a una década de cárcel emocional

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El cantante argentino Pablo Ruiz reveló que la discriminación por su orientación sexual le provocó una cárcel invisible de angustia y falta de recursos, tras ser obligado a ocultar su identidad por su disquera y la industria musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 08:54 AM.