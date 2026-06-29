Una cápsula de TV Azteca derivó en el veto de la Selección mexicana durante Francia 1998

...

Durante el Mundial de Francia 1998, la Selección mexicana prohibió a TV Azteca el acceso a su concentración tras la difusión de una cápsula que mostraba a Óscar “Conejo” Pérez y Duilio Davino tomados de la mano. La periodista Martha Figueroa, responsable del reportaje, admitió que la nota provocó la medida, que marcó un precedente en la relación entre el equipo y los medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 10:12 AM.