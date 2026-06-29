Sol León desata furia al decir que pagar impuestos ya es su ayuda para Venezuela

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La influencer y empresaria Sol León desató un intenso debate en redes sociales tras declarar que sus impuestos son la única forma de contribuir a la ayuda humanitaria en Venezuela, tras el doble terremoto que azotó al país. Sus palabras fueron interpretadas como una minimización de la solidaridad directa, lo que provocó críticas y defensas entre internautas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 08:56 AM.