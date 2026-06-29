“Se sacó de contexto”: Violeta Isfel aclara polémica por venta de videosaludos

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La actriz Violeta Isfel, conocida por su papel en “Atrévete a soñar”, explicó en una entrevista exclusiva los hechos que originaron la controversia por un supuesto cobro de una fotografía a una estilista, negando las acusaciones y señalando una tergiversación mediática.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/06/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 29/06/2026 10:53 AM.