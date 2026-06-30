Alejandra Ávalos rompe relación al descubrir que su novio es gay

En el marco de la marcha del Orgullo 2026, Alejandra Ávalos declaró que terminó una relación sentimental al descubrir que su entonces novio era gay, argumentando que no existía una visión de futuro compartida. La artista enfatizó que su decisión se sustentó en la honestidad y la compatibilidad de proyectos de vida, y no en rechazo a la comunidad LGBT+.
Ávalos explicó que, aunque había sentimientos, no podía continuar en una relación donde la orientación sexual de su pareja no coincidía con sus expectativas de una unión heterosexual estable. "No había manera de un futuro", afirmó, añadiendo que la falta de transparencia habría generado conflictos mayores a largo plazo.
La cantante, conocida por éxitos como "Ser o no ser" y su participación en telenovelas de los años 80 y 90, ha sido recurrente en los medios por sus opiniones francas. Recientemente, también comentó sobre la supuesta admiración de Cristian Castro hacia ella, y defendió a su tía, Florinda Meza, tras críticas a sus comentarios sobre los hijos de Chespirito.
Ávalos aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje de inclusión: todas las personas deben sentirse libres de amar sin ocultarse, pero las relaciones deben basarse en la sinceridad desde el inicio. "La honestidad es la base de cualquier proyecto en común", concluyó.
Su postura ha generado reacciones mixtas en redes sociales, donde algunos la felicitan por su claridad y otros la critican por la forma en que abordó el tema. Sin embargo, la actriz mantiene que su prioridad es vivir de manera coherente con sus valores y metas personales.