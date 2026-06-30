Alejandra Ávalos rompe relación al descubrir que su novio es gay

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La actriz y cantante mexicana Alejandra Ávalos anunció que puso fin a una relación al enterarse de que su pareja era gay, subrayando que su decisión se basó en la falta de futuro y en la necesidad de honestidad, no en prejuicios hacia la comunidad LGBT+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:34 PM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 09:50 PM.