Alex Lora, de El Tri, es reconocido como Huesped Ilustre de Lima tras 40 años de conexion con Peru

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Durante más de cuatro décadas, el rock mexicano encontró en Perú un segundo hogar. Y no cualquier hogar: uno que lo recibió con los brazos abiertos, que aguantó apagones por atentados terroristas y que juntó a 200 mil almas en una playa para corear himos de rebeldía

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 11:21 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:34 AM.