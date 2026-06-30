Altaír Jarabo desmiente rumores de divorcio y dedica romántico mensaje a Frédéric García

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Tras semanas de especulaciones sobre una supuesta separación, la actriz mexicana Altaír Jarabo volvió a sus redes sociales con fotos y un mensaje que confirma su relación con el empresario francés Frédéric García, poniendo fin a los rumores de divorcio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 11:03 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:30 AM.