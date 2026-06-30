Altaír Jarabo desmiente rumores de divorcio y dedica romántico mensaje a Frédéric García

En los últimos días, los medios de espectáculos se vieron inundados de rumores que apuntaban a un posible divorcio entre la actriz Altaír Jarabo y su esposo, el empresario francés Frédéric García. Las especulaciones surgieron después de que el periodista Álex Kaffie, conocido como el “Villano” de los espectáculos, insinuara que la pareja llevaba vidas separadas: Jarabo en Miami, Florida, y García en Italia.
Sin embargo, la propia Jarabo utilizó su cuenta oficial de Instagram (@altairjarabo) para contrarrestar esas afirmaciones. En una serie de publicaciones, la actriz compartió una fotografía de cuerpo completo tomada frente a un espejo, acompañada del texto: “Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo”.
Posteriormente, añadió una segunda imagen en la que aparece junto a Frédéric García, luciendo el mismo vestido. En el pie de foto escribió: “Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con (Frédéric García), a quien amo y admiro cada día más”. Con estas palabras, la actriz dejó claro que la relación sigue vigente y que los rumores carecen de fundamento.
El mensaje romántico y las imágenes fueron rápidamente compartidos por sus seguidores, quienes celebraron la confirmación del vínculo y criticaron la difusión de información no verificada. La actriz también aprovechó la ocasión para reiterar su agradecimiento a sus fans y a su familia, resaltando la importancia de la confianza y el respeto en la vida pública.
Hasta el momento, ni la representante de Frédéric García ni el propio empresario han emitido declaraciones oficiales, pero la publicación de Jarabo parece haber puesto fin a la ola de especulaciones que había generado incertidumbre entre sus seguidores.