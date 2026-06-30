Angelina Jolie confiesa: no ha tenido pareja desde su divorcio de Brad Pitt

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Hay momentos en que el cine y la vida se cruzan de formas que ni el mejor guionista podría anticipar. Angelina Jolie lo sabe bien: su próximo personaje, una cineasta que redescubre el amor en París mientras lidia con un diagnóstico de cáncer, le exigió mirarse al espejo y enfrentar una realidad que había enterrado durante diez años

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:50 AM.