Bogueto se encara con reportero en el AICM por comparacion con Malilla

Justo eso fue lo que se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace unas horas, cuando uno de los artistas más polémicos del momento se topó con una pregunta que no esperaba.
El cantante conocido como ‘Bogueto’ se alistaba para abordar un vuelo rumbo a la capital francesa, donde tiene confirmada su participación en el Paris Fashion Week —del 6 al 9 de julio— y dos presentaciones musicales. Todo iba en orden hasta que un reportero lo puso en una encrucijada al mencionar el nombre de otro colega del mismo género: ‘Malilla’. La comparación, lejos de ser casual, encendió una chispa que pocos esperaban.
—En su momento Malilla lo hizo, ahora te toca a ti —soltó el comunicador, refiriéndose a la incursión del también reggaetonero en la misma pasarela parisina a principios de 2026, de la mano del diseñador Willy Chavarria.
La reacción de Armando Toledo Rosas —nombre real del Bogueto— no se hizo esperar. Visiblemente molesto, el intérprete de “Te lo doy” y “Otro show” reviró al instante: “Ya lo había hecho yo también. Es la segunda ocasión. Tú siempre dices todo mal”. Con esa frase, el artista dejó claro que no solo no le gustó la comparación, sino que consideró que su trayectoria en ese tipo de eventos es anterior y merece más reconocimiento.
El momento, aunque tenso, no escaló a mayores. El cantante continuó su camino, se detuvo a tomarse fotos con sus seguidores y, cuando le recordaron la polémica con Bellakath —con quien se le ha vinculado sentimentalmente en semanas recientes—, respondió con un tono entre resignado y tajante: “La gente es la que siempre va a hablar. No es la primera vez, ya me acostumbré”. Cerró así un encuentro que dejó más preguntas que respuestas sobre si realmente existe una rivalidad entre los dos máximos exponentes del reggaetón mexa.
Lo cierto es que, hasta ahora, ‘Malilla’ —quien también ha dado mucho de qué hablar por su cercanía con Kenia Os— no ha reaccionado a lo ocurrido. Y aunque algunos quieran ver una pelea de egos, lo cierto es que ambos han colaborado en temas como “Tu Maleante” y “La Motora”. Por ahora, el Bogueto sigue concentrado en su gira y en los compromisos que lo tienen cruzando el Atlántico, mientras la prensa y el público se preguntan si esta escena en el aeropuerto es solo un capítulo más del día a día del género o el inicio de algo más.