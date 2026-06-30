Bogueto se encara con reportero en el AICM por comparacion con Malilla

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Que el reggaetón mexa ya no es solo música de barrio, lo saben hasta en las pasarelas más exclusivas del mundo. Mientras los nombres de los nuevos exponentes empiezan a sonar en circuitos internacionales como la Semana de la Moda de París, también afloran los egos, los malos entendidos y los momentos incómodos frente a los reflectores

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:13 AM.