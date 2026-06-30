Director de 47 Ronin sentenciado por desviar 11 mdd de Netflix a lujos

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Había una vez un director de cine con un futuro brillante, una película de samuráis en su currículum y el respaldo de una de las plataformas de streaming más poderosas del mundo. Pero esa historia, la del Carl Rinsch que prometía maravillas con White Horse, terminó en una sala de tribunales de Manhattan, con el creador escribiendo notas en un papel mientras un juez lo sentenciaba a dos años y medio de prisión

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:41 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:16 AM.