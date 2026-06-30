Emily Álvarez, hija de Canelo, y los rumores de su posible paso por Miss Universo

Emily Álvarez, la mayor de los hijos del campeón mundial de boxeo Saúl "Canelo" Álvarez, volvió a ser el centro de atención mediática después de su participación en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2026, donde modeló la colección del diseñador Alonso Máximo.
Durante la pasarela, la joven declaró que sintió una profunda conexión con la propuesta del diseñador, que buscaba mezclar la naturaleza y la tradición mexicana. "No solo estaba caminando, estaba contando una historia. ¡Esta es mi historia, cuéntame la tuya!", afirmó.
En una entrevista posterior en el programa El Gordo y la Flaca, Emily comentó que, aunque la moda no es su mundo principal, mantiene una actitud abierta a nuevas oportunidades: "Creo que, como dije antes, no me cierro a nada. No es mi vida, pero es una oportunidad y, ¿por qué no tomarla?".
El rumor sobre su posible candidatura a Miss Universo surgió cuando una seguidora le propuso ser la "próxima Miss Universe Jalisco". Emily respondió con un simple emoji de ojitos, sin confirmar ni negar su interés. El intercambio se viralizó rápidamente, alimentando la especulación de que podría presentarse al certamen de Miss Universo México 2026.
Hasta la fecha, no existe declaración oficial de la propia Emily, de su familia ni de la organización del certamen que confirme su participación. Por ahora, el tema se mantiene como un rumor alimentado por la interacción en redes sociales y la curiosidad del público.
En medio de la expectación, la prensa también ha recordado otros casos de figuras públicas vinculadas a concursos de belleza, como la ex‑reina de belleza y ex‑concursante de La Casa de los Famosos, cuya historia ha generado debate sobre los pros y contras de estos certámenes.
En conclusión, mientras Emily Álvarez sigue explorando su faceta como modelo y mantiene una postura abierta a oportunidades, su posible paso por Miss Universo permanece sin confirmación y seguirá siendo tema de conversación en los próximos meses.