Emily Álvarez, hija de Canelo, y los rumores de su posible paso por Miss Universo

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Tras su debut en la Semana de la Moda de Nueva York, la joven Emily Álvarez, hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, ha despertado especulaciones en redes sociales sobre un eventual concurso de belleza, incluido Miss Universo México 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:37 PM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 09:54 PM.