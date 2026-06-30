Confirman la muerte de la actriz venezolana Gabriela Fleritt y su familia tras el doble terremoto

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El cuerpo de la comediante Gabriela Fleritt, su hija Andrea Laya y su nieto menor Mariano Ferrera fueron hallados entre los escombros del edificio “Las Palmas”. La tragedia se suma a la creciente lista de víctimas del sismo que dejó más de 1,700 fallecidos en Venezuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 06:48 AM.