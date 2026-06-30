Confirman la muerte de la actriz venezolana Gabriela Fleritt y su familia tras el doble terremoto

El lunes por la mañana, el sobrino de la actriz Gabriela Fleritt, Eduardo Fleritt, confirmó en su cuenta de Instagram que los cuerpos de la comediante, su hija Andrea Laya y su nieto menor, Mariano Ferrera, fueron localizados sin vida entre los escombros del edificio residencial “Las Palmas”, colapsado tras el doble sismo del 24 de junio.
Gabriela Fleritt Hernández, conocida por sus sketches humorísticos en programas como Bienvenidos y A que te ríes, había ganado popularidad tanto en la televisión venezolana como en giras internacionales. En los últimos meses, la actriz había retomado su presencia en redes sociales con videos cortos que mostraban su característico estilo cómico.
Según el mensaje publicado por Eduardo, la familia se encontraba dentro del inmueble cuando la estructura se derrumbó por completo. Tras ser declarados desaparecidos el mismo día del sismo, los cuerpos fueron hallados después de varios días de búsqueda. El único sobreviviente fue Sebastián Landi, nieto mayor de Gabriela, quien fue rescatado con vida y recibió palabras de apoyo de la comunidad.
El terremoto del 24 de junio, de magnitud 7.0, provocó el colapso de varios edificios en Caracas y otras ciudades. Las cifras oficiales, proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, indican hasta el momento 1,719 fallecidos, 5,034 heridos y 12,402 atendidos médicamente. Las autoridades continúan con labores de rescate y evaluación de daños estructurales.
La muerte de Gabriela Fleritt se suma a la de otras personalidades del deporte y el espectáculo, como el futbolista juvenil Yimvert Berroterán, y el comediante Jair Oquendo, cuya pérdida también fue confirmada recientemente.
La familia de Gabriela Fleritt, a través de sus redes, agradeció el apoyo recibido y pidió respeto a la privacidad de los seres queridos mientras se llevan a cabo los últimos actos funerarios.