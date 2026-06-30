Gaby Spanic canta 'Pescador de hombres' tras sismos en Venezuela y genera debate sobre fe y ayuda

Sin embargo, no todas las respuestas han seguido el libreto de las campañas oficiales o las listas de centros de acopio. Algunas han apostado por un gesto más íntimo, más personal, que conecta directamente con la fe de millones.
Entre los nombres que resonaron con fuerza está el de Gaby Spanic. La actriz, conocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana, optó por un mensaje que muchos consideraron atípico en medio de la emergencia. Lejos de limitarse a compartir números de cuenta o direcciones de bodegas de donativos, Spanic encendió su cámara y, desde su propia cuenta, se dirigió a sus seguidores con una interpretación que pocos esperaban: el clásico "Pescador de hombres", uno de los himnos más reconocibles de la liturgia católica. "Señor, has mirado a los ojos", cantó, y con eso logró que el debate pasara de la logística de la ayuda a la dimensión espiritual del desastre.
La decisión de la actriz no fue casual. Durante la transmisión en vivo, explicó que su intención era ofrecer un respiro de esperanza en medio del pánico y la incertidumbre. "Quiero que sepan que no están solos", dijo, mientras pedía oraciones tanto para las víctimas como para los equipos de rescate que trabajan contra reloj. El video, que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram y TikTok, generó reacciones divididas: mientras algunos aplaudieron el gesto como un acto genuino de empatía, otros señalaron que la prioridad debería ser la acción tangible, no la oración. Pero lo cierto es que la publicación logró lo que pocas campañas: mantener el tema en la conversación pública durante horas.
La oleada sísmica, que según reportes preliminares dejó daños materiales en varios estados venezolanos y al menos una decena de heridos, ha movilizado a múltiples asociaciones civiles. Artistas, deportistas y comunicadores han compartido información sobre centros de acopio en Caracas, Maracaibo y Valencia, así como listas de medicamentos y víveres prioritarios. Pero la estrategia de Gaby Spanic —basada en la fe como herramienta de resiliencia— marcó una diferencia notable en el tono del debate. En un país donde la religión católica sigue siendo mayoritaria, el gesto resonó en miles de hogares que buscaban no solo qué donar, sino también algo a qué aferrarse.
Mientras tanto, las réplicas continúan. La comunicación oficial del gobierno venezolano ha sido cautelosa, limitándose a reportes de Protección Civil y llamados a la calma. En ese contexto, la figura de la actriz representa un contrapunto: no ofrece soluciones logísticas, pero sí un acompañamiento emocional que, para muchos, es igual de necesario. La publicación, que ya suma miles de reproducciones, se ha convertido en un punto de reunión virtual para quienes buscan compartir su fe y su angustia. Y aunque no reemplaza las donaciones de alimentos o medicinas, sí demuestra que, en medio del caos, una canción puede ser también una forma de resistencia.