Gaby Spanic canta 'Pescador de hombres' tras sismos en Venezuela y genera debate sobre fe y ayuda

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Cuando la tierra retumba en el norte de Sudamérica, las redes sociales se convierten en el altavoz de una solidaridad que cruza fronteras. En los últimos días, los sismos que sacudieron varias regiones de Venezuela desataron una ola de reacciones no solo en el terreno, sino también en el plano digital, donde figuras públicas han usado su influencia para tender puentes de apoyo

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 06:56 AM.