Lupita TikTok confirma su romance con Maicol García tras video viral

En cuestión de minutos, el nombre de un joven hasta entonces desconocido para el gran público se coló en los trending topics de la conversación nacional.
Todo empezó con un carrete de imágenes nocturnas, una fuente iluminada y una canción que ya es casi un meme generacional. Ahí, entre reflejos de agua y luces artificiales, apareció ella: Lupita TikTok, la creadora de contenido regiomontana que construyó su imperio a punta de coreografías y sketches virales. Pero esta vez no había coreografía ni sketch; había algo más íntimo. La publicación, que llevaba el mensaje “Llegaste en el momento perfecto”, mostraba a la influencer caminando de la mano, besándose a la luz de la luna y chapoteando en los chorros de una plaza céntrica. El video, con Creep de fondo, terminó de sellar el misterio.
Horas después, la identidad del acompañante ya no era secreto. Se llama Maicol García —sí, con k y sin h—, y aunque su nombre comenzó a circular con la fuerza de un rumor de oficina, él mismo se encargó de confirmarlo con una respuesta directa en los comentarios: “Te amo Lupita, eres el amor de mi vida”. El gesto, inusual para alguien que hasta entonces llevaba un perfil casi fantasma, disparó el interés por saber quién es realmente el nuevo galán de la comunidad digital.
En Instagram, bajo el usuario @realmaicol.777, el perfil de Maicl —como también lo llaman— es más bien discreto. Apenas doce publicaciones, poco más de mil 600 seguidores y una biografía que solo muestra dos números: “444” y “17”, sin mayor explicación. No hay referencias a su profesión, ni a su ciudad de origen, ni a cómo conoció a Lupita. Lo que sí se puede ver son algunas fotos personales y, claro, las recientes imágenes junto a la influencer, que ahora sellan una relación que ambos decidieron hacer pública sin vueltas.
Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha detallado cuánto tiempo llevan juntos ni en qué circunstancias se conocieron. Las versiones preliminares apuntan a que el vínculo surgió en el círculo de amigos cercanos de la creadora, pero no hay confirmación oficial. Lo que sí está claro es que, con esta movida, Lupita TikTok no solo reafirma su capacidad para mantener a su audiencia en vilo, sino que le recuerda a todo el ecosistema digital que, en esto de las redes, no hay anuncio más efectivo que el silencio roto por una imagen.