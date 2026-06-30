Lupita TikTok confirma su romance con Maicol García tras video viral

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Los algoritmos de Instagram no perdonan, y menos cuando una de las figuras más seguidas de la escena digital mexicana cambia su estado civil sin previo aviso. Las notificaciones explotaron, los mensajes directos se llenaron de signos de interrogación y, como era de esperarse, las capturas de pantalla comenzaron a volarse por WhatsApp

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:55 AM.