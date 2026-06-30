Marcela Mistral se somete a cirugía de implantes por contractura grado cuatro

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Hay momentos en los que el cuerpo empieza a mandar señales que no se pueden ignorar, por más que uno intente posponerlas. A veces son molestias que van y vienen, un calambre aquí, una sensación rara allá, y uno prefiere pensar que es pasajero

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 06:53 AM.