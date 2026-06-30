Marcela Mistral se somete a cirugía de implantes por contractura grado cuatro

Pero cuando el mensaje se repite con insistencia, la decisión deja de ser un lujo y se convierte en una urgencia. Eso fue justo lo que vivió Marcela Mistral, aunque durante semanas trató de restarle importancia a lo que su organismo le estaba diciendo.
La conductora regiomontana, conocida también por ser esposa de Poncho de Nigris, compartió en sus redes sociales que hace apenas unos días se sometió a una cirugía que, más que estética, fue una respuesta a un problema de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Todo comenzó con una contractura en sus implantes mamarios, que se había estado gestando durante años, y que finalmente derivó en una situación que requirió intervención quirúrgica de fondo.
Lo que ella misma describió como una "molestia recurrente" terminó siendo un diagnóstico mucho más serio de lo que imaginaba. Los médicos le explicaron que la contractura que presentaba había alcanzado el grado más alto en la escala clínica: etapa cuatro. En sus propias palabras, "todos los implantes generan cápsula, pero en algunos casos se desarrolla una contractura anormal de esa cápsula, y el mío ya estaba en el nivel máximo".
Aunque había postergado la decisión en más de una ocasión, el dolor y la incomodidad se hicieron insostenibles. Al momento de la operación, los especialistas confirmaron que uno de los implantes estaba roto, y que el tejido circundante ya mostraba daños considerables. La cirugía, que en un principio ella pensó que sería un cambio sencillo, se alargó más de lo esperado por la complejidad del caso.
El procedimiento que le realizaron se llama capsulectomía total: una extracción completa de la cápsula que se formó alrededor del implante, además del recambio de los mismos. También incluyó una plastia periareolar para corregir el exceso de piel que había quedado tras años de distensión. Según contó, la recuperación requirió drenajes debido a la manipulación y el daño en los tejidos, algo que no había previsto cuando tomó la decisión de operarse.
Marcela Mistral, quien además de conductora es cantante e influencer, ha construido una carrera que va desde la televisión regiomontana hasta las plataformas digitales. Ha sido parte de programas como Buscando a Timbiriche: La nueva banda, Telediario, Mitad y mitad y Secretos de parejas. Su nombre también dio mucho de qué hablar el año pasado tras su polémica pelea en el Ring Royale contra Karely Ruiz, un enfrentamiento que se volvió viral y la puso de nuevo en el ojo del huracán mediático.
Ahora, lejos de los reflectores del cuadrilátero, la noticia que ella misma decidió compartir no tiene que ver con enfrentamientos ni shows, sino con una decisión médica que, aunque planificada, terminó siendo más pesada de lo que esperaba. Aseguró que su evolución va por buen camino, aunque reconoció que en el momento de la intervención, no calculaba realmente la magnitud de lo que implicaba.