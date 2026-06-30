Marjorie de Sousa detiene obra para pedir minuto de silencio por Venezuela

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El teatro se quedó en silencio, pero no por el final de una escena. Era un silencio distinto, pesado, como si el aire mismo supiera que lo que estaba por pasar no era parte del guion

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:21 AM.