Polémica por IA: Mar Contreras queda fuera de promocional de La Casa de los Famosos

Usuarios empezaron a notar algo raro en el video: faltaba una cara conocida.
El material, elaborado por el equipo de producción con herramientas de IA, incluía a varios participantes de la edición anterior. Sin embargo, los seguidores más atentos señalaron que Mar Contreras, quien quedó en quinto lugar, no aparecía por ningún lado. En cambio, sí estaba Elaine Haro, quien durante el programa anterior formó parte de ambos equipos. La comparación no tardó en viralizarse.
Pronto, los mismos fans comenzaron a hacer sus propias ediciones del promocional: sustituían las imágenes de Elaine por las de Mar y luego compartían el resultado en X e Instagram. Lo que parecía una simple queja de audiencia escaló cuando la propia actriz empezó a repostear esos montajes en sus historias. Ahí fue cuando el asunto se salió de control.
Mar Contreras publicó un mensaje desde su cuenta oficial para aclarar su versión. Explicó que no tenía idea de lo que había pasado con la promo y que ni siquiera se había dado cuenta de que no aparecía. Según dijo, la autorización para usar su imagen la mandó el 19 de junio, después de varios cambios que su equipo le recomendó hacer. “Jamás se me comentó que era tarde para mandarla”, escribió. También dejó claro que no sigue a Elaine Haro desde hace meses, pero que no tiene ningún problema con ella: “Es muy talentosa, le deseo lo mejor. No le tengo envidia ni a ella ni a nadie”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios respaldaron su explicación y señalaron que la exclusión fue un tema administrativo —la producción confirmó que el permiso llegó después de la fecha límite para armar el material—, otros la acusaron de victimizarse y de fomentar el hate al compartir las ediciones donde aparecía en lugar de Elaine. Comentarios como “la envidia es tu peor defecto” o “parece niña chiquita” se multiplicaron en las plataformas.
Hasta el momento, la actriz no ha respondido a esas críticas. En su publicación se limitó a reiterar que no tiene conflicto con Elaine y que suele compartir los edits que le mandan sus seguidores sin que eso signifique una postura en contra de nadie. La producción, por su parte, respaldó la versión de la actriz: el retraso en la autorización fue lo que impidió que su imagen estuviera en el promocional. Fin del capítulo, aunque en las redes el debate sigue abierto.