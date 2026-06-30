Polémica por IA: Mar Contreras queda fuera de promocional de La Casa de los Famosos

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En redes sociales, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya había sido trending topic antes del estreno, pero no por lo que muchos esperaban. Lo que comenzó como un promocional generado con inteligencia artificial terminó convertido en un nuevo capítulo del culebrón digital que rodea al reality

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/06/2026 10:21 AM.
En Espectáculos y editada el 30/06/2026 07:24 AM.